هاشتاغ "تميم توقيعك يدينك" يشعل تويتر

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وتصدر هاشتاغ "انتهاكات قطر لاتفاق الرياض"، الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، عقب نشر البيان.

وتفاعل مستخدمو الموقع مع الهاشتاغ، وقاموا بنشر التغريدات المتعلقة بموضوع الهاشتاغ، والتي حملت آراء متباينة حول الأزمة القطرية.

جاء ذلك عقب إصدار الدول المقاطعة لقطر، بياناً مشتركاً تؤكد فيه أن الوثائق التي نشرتها شبكة "سي إن إن"، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

هل تعتقد سلطة قطر أنها ستعمل على انهيار الدول ونشر الفتن وإراقة الدماء وتمويل الإرهاب دون رد وعقاب؟ #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض — سعود القحطاني (@saudq1978) July 10, 2017

​وأكدت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" على أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة.

يقول الملك فيصل رحمه الله:

نحن أصفى من العسل الصافي لمن أراد صداقتنا

ونحن السم الزعافي لمن أراد أن يعكر صفوفنا

.#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض pic.twitter.com/2aA7WTA1CU — خبر عاجل (@AjelNews24) July 10, 2017

​وأضافت الدول الأربعة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.

اكلوا جزر مصر

يبون يبلعون اراضي اليمن

يبون ياكلون خيرات قطر

السالفة مافيها انهم اطلعوا

علي بابا والحرامية

⁧#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض⁩ — Nasser khan (@nasser19999) July 10, 2017

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