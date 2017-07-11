هاشتاغ "تميم توقيعك يدينك" يشعل تويتر

وتفاعل مستخدمو الموقع مع الهاشتاغ، وقاموا بنشر التغريدات المتعلقة بموضوع الهاشتاغ، والتي حملت آراء متباينة حول الأزمة القطرية.
جاء ذلك عقب إصدار الدول المقاطعة لقطر، بياناً مشتركاً تؤكد فيه أن الوثائق التي نشرتها شبكة "سي إن إن"، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
هل تعتقد سلطة قطر أنها ستعمل على انهيار الدول ونشر الفتن وإراقة الدماء وتمويل الإرهاب دون رد وعقاب؟ #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض— سعود القحطاني (@saudq1978) July 10, 2017
وأكدت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" على أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة.
يقول الملك فيصل رحمه الله:— خبر عاجل (@AjelNews24) July 10, 2017
نحن أصفى من العسل الصافي لمن أراد صداقتنا
ونحن السم الزعافي لمن أراد أن يعكر صفوفنا
.#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض pic.twitter.com/2aA7WTA1CU
وأضافت الدول الأربعة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.
اكلوا جزر مصر— Nasser khan (@nasser19999) July 10, 2017
يبون يبلعون اراضي اليمن
يبون ياكلون خيرات قطر
السالفة مافيها انهم اطلعوا
علي بابا والحرامية
#انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض
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