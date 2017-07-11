مصر: لم يعد مقبولا أن يضم التحالف الذي يقاتل "داعش" دولا داعمة للإرهاب

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الذي يترأس الوفد المصري في واشنطن "أنه من غير المقبول أن يضم التحالف بين الدول الأعضاء فيه دعم الإرهاب أو الدفاع عنه في وسائل الإعلام"، وذلك في إشارة إلى قطر، وذلك وفقاً لرويترز.

وقال في بيان إن "قرار مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين بمقاطعة قطريتفق مع هذا المبدأ".

كما كتب المتحدث الرسمي عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء 11 يوليو/تموز: "الوفد المصري يلقي كلمة مصر أمام التحالف الدولي ضد "داعش".. ومصر تؤكد: لم يعد مقبولا أن يضم التحالف دولا داعمة للإرهاب أو تروج لخطابه في إعلامها".

وفد مصر يلقي كلمة مصر أمام التحالف الدولي ضد داعش. مصر تؤكد: لم يعد مقبولا ان يضم التحالف دولا داعمة للإرهاب او تروج لخطابهم في إعلامها pic.twitter.com/bVg8Y0DaRb — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) July 11, 2017

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في الدوحة: "وقعت قطر والولايات المتحدة مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد الخطوط العريضة للجهود المستقبلية التي يمكن لقطر القيام بها من أجل تعزيز كفاحها ضد الإرهاب والتصدي بنشاط لقضايا تمويل الإرهاب".