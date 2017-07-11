اليمن: 17 قتيلا وجريحا بينهم قيادي بمعارك في الجوف

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ "سبوتنيك" أن "قوات الرئيس هادي نفذت اليوم الثلاثاء 11 يوليو/ تموز، هجوماً واسعاً من 4 محاور على مواقع جماعة "أنصار الله" بسلسلة جبال حام في مديرية المتون بهدف استعادة السيطرة على جبل العنبرة والتباب المحيطة به والذي سقط بيد جماعة "أنصار الله" عقب مواجهات عنيفة يوم الأحد.

ووفقاً للمصدر، فإن الهجوم الذي سانده طيران التحالف بـ 6 غارات، لم يحقق أي تقدم يذكر، وأسفر عن مقتل وإصابة 17 من قوات الرئيس هادي بينهم قياديين، وإعطاب مدرعة للجيش اليمني في وادي العنبرة أثناء محاولتها التقدم باتجاه الجبل من الجهة الشرقية.

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وأضاف المصدر أن جماعة "أنصار الله" هاجموا بغطاء مدفعي ثلاثة مواقع للجيش اليمني في وادي حام الأسفل بمديرية المتون، وتمكنوا من السيطرة عليها، كما استهدفوا مواقع عسكرية أخرى في صفر الحنايا، وأن قائد جبهة مزوية في قوات الرئيس هادي، العقيد أحمد ربوعي، قتل وعدد من مرافقيه في المواجهات الدائرة بالمديرية.

في الأثناء، أعلن الجيش اليمني تحقيقه تقدماً في سلسلة جبال حام الاستراتيجية بمديرية المتون وأنه سيطر على موقعين هامين.

وأوضح متحدث الجيش اليمني في محافظة الجوف، ان قوات الرئيس هادي، تمكنت خلال معارك من السيطرة على جبل الطويلة وتبة الشهيد عبدالاله جراد، وأنها بذلك قطعت خطوط إمداد جماعة "أنصار الله" في سلسلة جبال حام وكافة المواقع شرق معسكر حام.

وأشار "عبدالله الاشرف" إلى أن وحدات من الجيش اليمني شنت هجوما على مواقع "أنصار الله" في مزارع الورش ومنطقة الحيال شمال المتون، فيما قصف طيران التحالف محيط معسكر حام وعربة قرب سد العكيمي في جبال حام.