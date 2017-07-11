قطر تعلن وصول مزيد من القوات التركية إلى الدوحة

ووفقا لـ"رويترز"، ذكرت القوات المسلحة القطرية في بيان "أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عن وصول الدفعة الخامسة من القوات المسلحة التركية إلى دولة قطر".

© REUTERS/ MURAD SEZER دول المقاطعة ترد على وساطة أردوغان في الأزمة مع قطر

وتساند أنقرة قطر بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الدوحة هذا الشهر متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذا الاتهام.

وجاء في بيان القوات المسلحة القطرية "يأتي هذا التعاون الدفاعي بين الدوحة وأنقرة ضمن النظرة الدفاعية المشتركة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولم يذكر البيان حجم القوات التركية المنتشرة حاليا في القاعدة العسكرية في الدوحة.

وتجدر الإشارة إلى أن نشر القوات التركية في القاعدة القطرية منذ 19 يونيو/ حزيران يأتي بموجب اتفاق وقعه البلدان في 2014.