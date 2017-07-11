توقعات كويتية بحل الأزمة القطرية الأسبوع المقبل

© AFP 2017/ Bulent Kilic قطر تعلن وصول مزيد من القوات التركية إلى الدوحة

وتتوقع الكويت، في ضوء الردود الخليجية والمساندة الدولية، أن يتم خلال هذا الاجتماع، التوصل لحلول واقعية للأزمة القطرية، بحسب ما نشر موقع "انفراد الإخبارية" الكويتي.

ووفقًا لما ذكره الموقع، فإنه سيشارك كل من ‫الكويت، و‫السعودية‬، و‫قطر، و‫الإمارات‬، و‫عمان‬، ‫والبحرين‬، و‫أمريكا‬، و‫تركيا، و‫مصر، و‫بريطانيا، في هذا الاجتماع.

كانت دول المقاطعة (المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية)، أصدرت بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء 11 يوليو/ تموز، رداً على توقيع مذكرة تفاهم بين الدوحة وواشنطن بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.

وقال البيان: تُثمن الدول الأربع جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي شكلت موقفاً دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه.

وأضاف أن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب، مشددة على أن هذه الخطوة غير كافية.

وأكدت الدول الأربع، أنها ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه، مؤكدة أيضاً أن الإجراءات التي اتخذتها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذاً للمطالب العادلة المشروعة.