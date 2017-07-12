أمريكا ترفع حظر الأجهزة الإلكترونية عن "مصر للطيران"

ويسري القرار الجديد اعتبارا من الأربعاء، ليتمكن المسافرون على طائرات الشركة من حمل أجهزة الحاسب الآلي واللوحي والكاميرات وغيرها من الأجهزة التي سبق حظر اصطحابها، بحسب "فرانس برس".

يذكر أن القرار الذي صدر آذار/مارس الماضي شمل حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الكبيرة الأخرى على متن رحلات مباشرة من 10 مطارات في 8 دول، هي: مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh مصر للطيران تطبق الحظر الأمريكي على الأجهزة الإلكترونية

ورفعت الولايات المتحدة في وقت سابق الحظر عن الطائرات القادمة من الإمارات وتركيا والأردن وقطر.

وقالت شركات طيران من الدول التي طبق عليها الحظر إنها عملت على تطبيق إجراءات أمنية جديدة على الرحلات المتوجهة إلى أمريكا.

وبدوره، رحب شريف فتحي وزير الطيران المدني المصري في بيان، بقرار رفع حظر اصطحاب أجهزة "اللاب توب" على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، بداية من اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أشهر من الحظر.

وجاء ذلك في البيان، "كان هناك تنسيق مع جميع الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران والسلطات الأمريكية في هذا الشأن".