البيت الأبيض: ترامب يؤجل قرار رفع بعض العقوبات عن السودان لـ 3 أشهر

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في البيان: "على الرغم من من أحراز السودان بعض التقدم في الملحق التنفيذي رقم 13761، قررت اتخاذ بعض الوقت، لإعادة النظر بهذا الموضوع ، لتحديد ما أذا كانت الحكومة السودانية أوفت بشكل إيجابي كافة التزاماتها".

© Sputnik. Yuliya Troitskaya السودان يقول إنه أنجز الشروط الأمريكية لرفع العقوبات

وكان أوباما، في آخر أسبوع من عمر إدارته، قد أصدر قرار بإلغاء الأمرين التنقذين رقم (13067) الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 ورقم 13412 الصادر في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006، واللذين بموجبهما فرضت الولايات المتحدة عقوبتها على السودان.

وشمل القرار السماح بالتحويلات المصرفية كافة بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين الخرطوم وواشنطن، لكن الأمر التنفيذي أبقى العقوبات المفروضة على السودان كـ"دولة راعية للإرهاب" حسب التصنيف الأمريكي.

وقال بيان البيت الأبيض آنذاك إن "رفع هذه العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 180 يوماً، بهدف تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".