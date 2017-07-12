البيت الأبيض: ترامب يؤجل قرار رفع بعض العقوبات عن السودان لـ 3 أشهر

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في البيان: "على الرغم من من أحراز السودان بعض التقدم في الملحق التنفيذي رقم 13761، قررت اتخاذ بعض الوقت، لإعادة النظر بهذا الموضوع ، لتحديد ما أذا كانت الحكومة السودانية أوفت بشكل إيجابي كافة التزاماتها".
وشمل القرار السماح بالتحويلات المصرفية كافة بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين الخرطوم وواشنطن، لكن الأمر التنفيذي أبقى العقوبات المفروضة على السودان كـ"دولة راعية للإرهاب" حسب التصنيف الأمريكي.
وقال بيان البيت الأبيض آنذاك إن "رفع هذه العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 180 يوماً، بهدف تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)