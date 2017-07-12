الإمارات: الغاز الروسي قد يكون بديلا للقطري

وأضاف أن الإمارات حريصة على التنوع في استخدام نوعيات ومصادر مختلفة من الطاقة، موضحا أن هناك استثمارات كبيرة تم ضخها الفترة الأخيرة لبناء 4 مفاعلات نووية بجانب الاستفادة من الطاقة المتجددة والبديلة، وذلك على الرغم من وجود احتياطات كبيرة من النفط بالإمارات.

© AFP 2017/ Rene Slama وزير الاقتصاد الإماراتي: الإمارات تسعى لإيجاد مبادرات للشراكة مع روسيا

وكشف أن هناك تعاونا وتنسيقا مع الجانب الروسي فيما يختص بالمفاعلات النووية الإماراتية ضمن إستراتيجية المستقبل في الطاقة، مؤكدا أن الإمارات ستتخلص من الاعتماد على صادرات النفط والغاز خلال 10 أعوام.

وأشار إلى أن الإمارات لديها رؤية واضحة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع وغير معتمد على النفط، قائلا، إن نسبة النفط والغاز ضمن ناتج الاقتصاد الإماراتي في 2016 لم تتجاوز 27.5%. وتسعى للوصول بهذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2021.

وذكر خلال حديثه لبرنامج "قصارى القول"، المذاع على قناة "RT" والذي نشره موقعها الإليكتروني، أن قطع العلاقات مع قطر لا يوجد له تأثير فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي على الإمارات.