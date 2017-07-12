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05:00 12 يوليو/ تموز 2017
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    سفينة غاز قطرية

    الإمارات: الغاز الروسي قد يكون بديلا للقطري

    © REUTERS/ Stringer Egypt
    العالم العربي
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    قال وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، إن بلاده لن تمانع في الاستفادة من الغاز الطبيعي الروسي والذي سيتم إنشاء منصات له في البحرين لتصديره لدول المنطقة، ولن يستبعد أن يكون الغاز الروسي بديلًا للقطري في حال التنافسية والاعتماد عليه في إذا كانت أسعاره مناسبة.

    وأضاف أن الإمارات حريصة على التنوع في استخدام نوعيات ومصادر مختلفة من الطاقة، موضحا أن هناك استثمارات كبيرة تم ضخها الفترة الأخيرة لبناء 4 مفاعلات نووية بجانب الاستفادة من الطاقة المتجددة والبديلة، وذلك على الرغم من وجود احتياطات كبيرة من النفط بالإمارات.

    الإمارات العربية المتحدة
    © AFP 2017/ Rene Slama
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    وكشف أن هناك تعاونا وتنسيقا مع الجانب الروسي فيما يختص بالمفاعلات النووية الإماراتية ضمن إستراتيجية المستقبل في الطاقة، مؤكدا أن الإمارات ستتخلص من الاعتماد على صادرات النفط والغاز خلال 10 أعوام.

    وأشار إلى أن الإمارات لديها رؤية واضحة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع وغير معتمد على النفط، قائلا، إن نسبة النفط والغاز ضمن ناتج الاقتصاد الإماراتي في 2016 لم تتجاوز 27.5%. وتسعى للوصول بهذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2021.

    وذكر خلال حديثه لبرنامج "قصارى القول"، المذاع على قناة "RT" والذي نشره موقعها الإليكتروني، أن قطع العلاقات مع قطر لا يوجد له تأثير فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي على الإمارات.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, طاقة, غاز, مقابلة, RT, وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري, قطر, الإمارات
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