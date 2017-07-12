الإمارات: الغاز الروسي قد يكون بديلا للقطري

وأضاف أن الإمارات حريصة على التنوع في استخدام نوعيات ومصادر مختلفة من الطاقة، موضحا أن هناك استثمارات كبيرة تم ضخها الفترة الأخيرة لبناء 4 مفاعلات نووية بجانب الاستفادة من الطاقة المتجددة والبديلة، وذلك على الرغم من وجود احتياطات كبيرة من النفط بالإمارات.
وأشار إلى أن الإمارات لديها رؤية واضحة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع وغير معتمد على النفط، قائلا، إن نسبة النفط والغاز ضمن ناتج الاقتصاد الإماراتي في 2016 لم تتجاوز 27.5%. وتسعى للوصول بهذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2021.
وذكر خلال حديثه لبرنامج "قصارى القول"، المذاع على قناة "RT" والذي نشره موقعها الإليكتروني، أن قطع العلاقات مع قطر لا يوجد له تأثير فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي على الإمارات.
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