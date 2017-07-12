مصادر طبية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

© AFP 2017/ Thomas Coex مقتل فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس جنوب بيت لحم

وأضافت المصادر أن ثلاثة آخرين أصيبوا أحدهم في حالة حرجة.

وقال سكان في المخيم إن المواجهات بدأت عندما اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي المخيم فجر اليوم.

وأعلن الأطباء في مستشفى جنين الحكومي وفاة الشاب الثاني الذي كانت إصابته بالغة بعد فشل كافة المحاولات لانقاذه.

وذكرت المصادر الطبية أن القتيلين هما سعد صلاح (21 عاما) و أوس سلامة(17 عاما).

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول الأحداث التي شهدها المخيم.

لكن أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، قال في وقت لاحق في تغريدة على توتير "تعرضت قواتنا خلال نشاطها في مخيم جنين لإطلاق النار والقاء عشرات العبوات حيث ردت بإطلاق نار بإتجاه عدد من المخربين".

ولم يذكر أدرعي إذا كانت هناك إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.