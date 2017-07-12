مستشار الديوان الملكي السعودي "يفضح" قطر بالوثائق

© AFP 2017/ Karim Jaafar قطر تستنكر تسريب وثائق اتفاق الرياض وتتهم دول المقاطعة

ففي مقال نشرته صحيفة عكاظ السعودية، فإن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة تعهد، بعدم تقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن تشكل خطرا على الدول المجاورة لليمن، بحسب وثيقة نشرتها شبكة CNN لاتفاق الرياض الذي وقع عليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة، في العام 2014، ولكنه لم يلتزم به، كما ذكرت الصحيفة.

وقالت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، في بيان مشترك أمس الأول، إن الوثائق التي شملت اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014 "تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به".

وقال القحطاني، في أول تصريح من نوعه لمسؤول سعودي، عن تورط قطر في التآمر على قوات التحالف في اليمن: هل تظن سلطة قطر أن إعطاءها لإحداثيات قوات التحالف باليمن وتآمرها مع الحوثيين ضد قواتنا سيمر مرور الكرام؟.

مازالت السلطة القطرية تمارس الاستذكاء السياسي في تمويلها للمنشقين في دول الخليج والعمل على تقسيم الدول العربية #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٠ يوليو، ٢٠١٧

وأوضح في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صباح أمس (الثلاثاء)، أن السلطة القطرية لاتزال تمارس ما وصفه بـالاستذكاء السياسي في تمويلها للمنشقين في دول الخليج والعمل على تقسيم الدول العربية.

وتساءل هل تعتقد الدوحة أن دولة بحجم السعودية يخفاها التمويل القطري للمنشقين والتمويل الفاشل لخريف عربي يتوهمونه في المملكة؟.

وقال القحطاني عبر هاشتاغ #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض: هل تظن قطر أنها ستتلاعب بأمننا الوطني ونكتفي بالتفرج وتنتهي المسألة بحبة خشم؟ هل تظن السلطة القطرية حقا أن تمويلهم لإرهاب العوامية وقلب نظام الحكم في البحرين سيمر دون عقاب؟

وأضاف: لو كانت قطر لا تعترف بأن تنظيم الإخوان المسلمين هو تنظيم إرهابي فلماذا وقعت على اتفاق الرياض؟ هل تعتقد سلطة قطر أنها ستعمل على انهيار الدول ونشر الفتن وإراقة الدماء وتمويل الإرهاب دون رد وعقاب؟

لو كانت قطر لا تعترف بأن تنظيم الإخوان المسلمين هو تنظيم إرهابي فلماذا وقعت على اتفاق الرياض؟ #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض pic.twitter.com/awjOtxUsL2 — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٠ يوليو، ٢٠١٧

وكشف القحطاني "أن الدوحة جنست عسكريين بحرينيين لأهداف وصفها بأنها لا تخفى على كل لبيب، في انتهاك واضح لاتفاق الرياض، الذي شدد على عدم تجنيس مواطني الدول إلا بموافقة دولهم"، مبينا أن قطر استضافت إماراتيين من تنظيم الإخوان

المسلمين، واستخدمتهم للتحريض من خلال قناة "الجزيرة" وقناة "الحوار"، أمثال سعيد ناصر الطنيجي، أحمد الشيبة، محمد صقر الزعابي، حسن الدقي.

وأكد القحطاني أن دولة بحجم وتاريخ مصر قد نفد صبرها، بسبب "التلاعب القطري بأمنها القومي وسفك دماء أبنائها".