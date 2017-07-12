تسجيل
11:04 12 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

    مصير "داعش" بعد مقتل قائده وتفكك "دولته"

    © flickr.com/ Thierry Ehrmann
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 57 0 0

    قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة ماهر فرغلي إن تنظيم "داعش" الإرهابي أمامه ثلاثة خيارات؛ الأول أن يقوم بحل نفسه وسقوط الخلافة ويحل دولته بالكامل وتفكيك كل الهياكل التنظيمية التابعة له، هذا الخيار من المستحيل مطلقا مع التنظيمات الراديكالية العقائدية والأشد أصولية مثل "داعش".

    وأضاف فرغلي أن الخيار الثاني هو التوجه نحو الأذرع والأفرع، عن طريق إرسال عناصره إلى هذه الأفرع وتدعيمها والبدء في تنفيذ عمليات مسلحة كبيرة مثل فرع التنظيم في شبه جزيرة سيناء وليبيا وشباب الصومال وغيرها، وهذا الخيار يقوم به التنظيم فعليا حيث يدعم الأفرع المختلفة، حسب فرغلي.

    وذكر فرغلي أن الخيار الثالث هو الذهاب إلى الصحراء والاختباء في المدن بين المدنيين والتحول إلى خلايا عنقودية مسلحة، وهذا هو المرجح أن يقوم به التنظيم وأن يتحول من فوق الأرض إلى  تنظيم تحت الأرض مرة أخرى ويقوم بعمليات النكاية، لافتا إلى أن هذا ما صرح به المتحدث باسم "داعش" أبو محمد العدناني قبل مقتله، وأن هذا ما كتبه التنظيم على مواقعه من التحول إلى الخلايا نظرا لأن التنظيم هو بالأساس سري مغلق، وتم تشكيله على أساس مخابراتي بشكل شديد السرية، وهذه السرية تسهل على التنظيم التحول إلى حروب الخلايا وحروب العصابات والعمليات المنفردة وغيرها.

    الوضع في دير الزور، سوريا
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    الجيش السوري يقضي على عدد من إرهابيي "داعش" في دير الزور

     وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن المتوقع من "داعش" يترك المدن وهي كومة من التراب ثم يعود بعمليات حرب عصابات وهذا من المتوقع حدوثه.

    وعن المناطق المحتمل أن ينشط فيها "داعش"، الفترة المقبلة، قال فرغلي إن أي مكان يشهد توترا وصراعا طائفيا هو مكان محتمل لانتشار عناصر التنظيم بعد تضييق الخناق عليهم. 

    ولفت فرغلي إلى أنه في حال غياب القيادة أو تفكك الهياكل التنظيمية ستحدث هزة تنظيمية كبيرة، لكن  "داعش" حتى هذه اللحظة هيكله التنظيمي كما هو، "القيادة ما زالت هاربة وأعضاء اللجنة المفوضة ما زالوا موجودين، وأعضاء مجلس الشورى وأهل الحل والعقد ما زالوا موجودين، وبيت المال والتمويل يمارس نشاطه وعناصر التنفيذ ما زالوا يتلقون التدريب ويقومون بالتنفيذ.

    انظر أيضا:

    مقتل زعيم "داعش" لا يغير شيئا
    ترامب يهنئ العبادي على تحرير الموصل من "داعش"
    نصر الله: هزيمة "داعش" في الموصل خطوة عظيمة في القضاء على التنظيم
    مصر: لم يعد مقبولا أن يضم التحالف الذي يقاتل "داعش" دولا داعمة للإرهاب
    بالصور ...بغداد تغني وترقص احتفالا بالنصر على "داعش"
    المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة يكشف البؤر المتبقية لـ"داعش"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار داعش, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, داعش, العالم العربي, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جائزة ستينين للتصوير المحترف في فئة الرياضة - صورة للمصور أليكسي فيليبوف بعنوان على أطراف الأصابع (صورة للرياضي الروماني أندري مونتيان خلال الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو)
    الألم والصدمة النفسية والتغلب على الذات...أفضل صور "الرياضة" عن قرب
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    عملية تحرير سوريا من داعش
    خريطة توزع القوى في عملية تحرير سوريا من "داعش"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك