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11:05 12 يوليو/ تموز 2017
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    الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال داعش

    بالصور...الموصل ترتدي حلة جديدة بعد تحريرها من "داعش"

    © Sputnik. Nazek Mohammad
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الموصل وما بعد تحريرها (41)
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    احتفل أهالي مدينة الموصل أشهر مدن العراق، شمالاً، بالأغاني الوطنية وألوان العلم العراقي، على مدى الساعات القليلة الماضية، سعداء بتحريرهم من ظلام وبشاعة جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي الذي عاث الخراب وسفك الدماء لنحو ثلاثة أعوام من الإبادة والجوع.

    وجابت العائلات الموصلية شوارع منطقة الزهور، ودورة سيدتي الجميلة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، بسيارات مزينة بأعلام البلاد، والأغاني الوطنية والأهازيج.

    ويقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك"، صور الفرح الذي حل بدل الرعب الذي كان يخيم على الموصل عندما كانت تحت سطوة وفظاعات "داعش" منذ منتصف عام 2016، وحتى زواله بالكامل من المدينة وإعلان النصر الإثنين الماضي 10 تموز/يوليو الجاري.

    الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال داعش
    © Sputnik. Nazek Mohammad
    الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال "داعش"

    وحضر قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، والقوات الأمنية احتفال أهالي الموصل بتحريرهم بعدما كانوا دروعا بشرية عاشوا الرعب والقتل اليومي على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وشهدت الموصل، في الأيام الأولى من استيلاء "داعش" الإرهابي عليها، استعراضات للدواعش، بجثث ورؤوس القوات الأمنية التي صمدت حتى آخر رصاصة في البنادق، وتوالت جرائم التنظيم بشكل يومي بحق السكان بتنفيذ عمليات إعدام متباينة البشاعة وفق تهم كيدية أغلبها التخابر مع الأجهزة الأمنية العراقية.

    وبحلتها الجديدة، أصبحت الموصل مفعمة بالألوان والحرية والسعادة رغم الألم على ما أصاب الأهالي والمدينة من خراب على يد الدواعش، حتى أصبح الرجال والشباب يحلقون شعرهم ولحاهم التي كان التلاعب بها يجعلهم يدفعون الثمن غاليا ً بسبب التنظيم، والنساء خلعن الخمار ولا مضايقات من عناصر وداعشيات ما يُسمى بـ"ديوان الحسبة" الداعشي.

    • الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال داعش
      الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال "داعش"
      © Sputnik. Nazek Mohammad
    • الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال داعش
      الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال "داعش"
      © Sputnik. Nazek Mohammad
    • الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال داعش
      الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال "داعش"
      © Sputnik. Nazek Mohammad
    • الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال داعش
      الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال "داعش"
      © Sputnik. Nazek Mohammad
    • الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال داعش
      الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال "داعش"
      © Sputnik. Nazek Mohammad
    1 / 5
    © Sputnik. Nazek Mohammad
    الموصل بحلتها الجديدة بعد زوال "داعش"

    ويأمل العراقيون أن يتحرر قضاء تلعفر "أكبر أقضية العراق" التابع لمحافظة نينوى، وقضاء الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، شمالي العاصمة، وأقضية عانة وراوة والقائم غربي الأنبار بالمحاذاة مع سوريا، من قبضة "داعش" الإرهابي وإنهاء وجوده بالكامل بعد سقوط خلافته في المدينة القديمة للموصل.

    الموضوع:
    الموصل وما بعد تحريرها (41)

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