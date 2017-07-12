إعلام: بن سلمان يسحب آخر منصب رفيع من بن نايف "بشكل سري"

وكان الأمير محمد بن نايف يترأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ولم يعلن الديوان الملكي أو تنشر وكالة الأنباء الرسمية أي أنباء عن إعفائه عن منصبه، كما لم يصدر أي قرار رسمي بتعيين بن سلمان بدلا منه في رئاسة المجلس.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يرأس في #جدة اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.#واس pic.twitter.com/A9YqMdmBh1— واس (@spagov) July 11, 2017
ونشر بدر العساكر، مدير مكتب محمد بن سلمان، صورة ولي العهد في الاجتماع، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها تعليقا "سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس في جدة اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية".
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يرأس في #جدة اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية. pic.twitter.com/66aqOviNev— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) July 11, 2017
يذكر أن بن سلمان يتولى بجانب ولاية العهد بعد إعفاء بن نايف، مناصب وزارة الدفاع، ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد استحدث مجلسي الشؤون الاقتصادية والتنموية، والشؤون السياسية والأمنية عام 2015.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)