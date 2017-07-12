إعلام: بن سلمان يسحب آخر منصب رفيع من بن نايف "بشكل سري"

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE شاهد...الأمير محمد بن سلمان يظهر للمرة الأولى في مجلس الوزراء

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بن سلمان وهو يترأس اجتماعا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وكان الأمير محمد بن نايف يترأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ولم يعلن الديوان الملكي أو تنشر وكالة الأنباء الرسمية أي أنباء عن إعفائه عن منصبه، كما لم يصدر أي قرار رسمي بتعيين بن سلمان بدلا منه في رئاسة المجلس.

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ونشر بدر العساكر، مدير مكتب محمد بن سلمان، صورة ولي العهد في الاجتماع، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها تعليقا "سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس في جدة اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية".

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يذكر أن بن سلمان يتولى بجانب ولاية العهد بعد إعفاء بن نايف، مناصب وزارة الدفاع، ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد استحدث مجلسي الشؤون الاقتصادية والتنموية، والشؤون السياسية والأمنية عام 2015.