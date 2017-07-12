المغرب: رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات المباشرة لأمريكا غدا

Twitter/Royal Jordanian رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية لركاب الملكية الأردنية المغادرة إلى الولايات المتحدة

والخطوط الملكية هي الشركة الوحيدة التي تسير رحلات مباشرة من مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء إلى نيويورك وواشنطن العاصمة.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن الحظر المفروض منذ ثلاثة أشهر على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول في مقصورة الرحلات من مصر إلى الولايات المتحدة سيرفع اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الحظر سيرفع لمدة عام أو إلى أن يتم إصدار تعديل طارئ آخر مع استمرار الحظر على رحلات لندن.

وفي مارس/آذار، حظرت الولايات المتحدة اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول داخل مقصورات الركاب في الرحلات من عشرة مطارات في ثماني دول هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا بسبب مخاوف من إمكانية إخفاء قنابل في أجهزة إلكترونية.