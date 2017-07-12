المغرب: رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات المباشرة لأمريكا غدا

وفي وقت سابق، صرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن الحظر المفروض منذ ثلاثة أشهر على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول في مقصورة الرحلات من مصر إلى الولايات المتحدة سيرفع اليوم الأربعاء.
وأضاف أن الحظر سيرفع لمدة عام أو إلى أن يتم إصدار تعديل طارئ آخر مع استمرار الحظر على رحلات لندن.
وفي مارس/آذار، حظرت الولايات المتحدة اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول داخل مقصورات الركاب في الرحلات من عشرة مطارات في ثماني دول هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا بسبب مخاوف من إمكانية إخفاء قنابل في أجهزة إلكترونية.
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