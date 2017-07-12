لافروف: اتفاق روسي أمريكي أردني لتأسيس مركز لمراقبة الوضع في سوريا

© Sputnik. Grigory sisoev لافروف يحذر واشنطن من رد قاس بسبب احتجازها للممتلكات الدبلوماسية الروسية

موسكو — سبوتنيك. وقال إن الاتفاق موجود بالفعل، وهو ضمن بنود الوثيقة، التي تم توقيعها في عمان من قبل ممثلي الأطراف الثلاث.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي، ديديه ريندرس "بشأن التصريحات وكأن الاتفاق حول تأسيس مركز مراقبة في عمان مازال قيد المناقشة، لا أعرف القواعد في الخارجية [الأمريكية] بشأن الوصول للمعلومات، لكن الوثيقة الموقعة في عمان من ممثلي روسيا وأمريكا والأردن، تحتوي بندا محددا، يثبت التوصل لاتفاق حول تأسيس مركز كهذا".

وأعلن لافروف، عن بدء ظهور تغيرات إيجابية في سوريا في مسألة الامتثال لوقف إطلاق النار، فالهدنة في منطقة تخفيف التصعيد في جنوب البلاد تحترم.

وقال وزير الخارجية الروسي "تحدثنا كثيرا حول سوريا. هناك بدأت تظهر تغيرات إيجابية بعد تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشهر مايو (أيار) في أستانا حول إنشاء عدة مناطق تخفيف التصعيد. وقد تم بالفعل تشكيل المنطقة الجنوبية الغربية بمشاركة دبلوماسيين عسكريين من روسيا وأميركا والأردن. وقد ساعد ذلك على خفض كبير في مستوى العنف. يجري الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل عام منذ الأحد 9 يوليو/تموز، ونحن نأمل أن يتم التركيز في هذا الاتجاه".

وأعرب لافروف عن أمله في مواصلة واستكمال المناقشات حول التسوية السورية في أستانا في شهر أغسطس/آب.

وقال لافروف "حول المناطق الثلاث لتخفيف التصعيد، والتي تم مناقشتها أيضا، المحادثات مستمرة. خصص اجتماع أستانا الأسبوع الماضي لهذا الشأن، هناك تم تحقيق بعض التقدم، ولكن لا يزال هناك عمل وآمل أنه في الاجتماع القادم في أغسطس/آب، سينجز هذا العمل".