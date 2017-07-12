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14:07 12 يوليو/ تموز 2017
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    سياسي سوري: تصريحات مدير "سي.آي.إيه" انقلبت لأدلة إدانة لأمريكا

    © flickr.com/ Erik bij de Vaate
    العالم العربي
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    وصف الأمين العام المساعد لاتحاد القوى السورية سعد القصير، تصريحات مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي.آي.إيه" مارك بومبيو، بأن لديه أدلة وبراهين تثبت تورط الحكومة السورية في استخدام الأسلحة الكيماوية في خان شيخون في أبريل/ نيسان الماضي، بأنها مجرد فقاعة إعلامية، لا أساس لها من الصحة.

    وقال سعد القصير، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 12 يوليو/ تموز 2017، إنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تملك أي نوع من الأدلة فإنها لم تكن لتخفيها طوال هذا الوقت، بالإضافة إلى أن الحديث عن امتلاك أدلة أمر فارغ من مضمونه إذا لم يتم تقديم هذه الأدلة على الفور إلى جهات التحقيق، طالما أن الأمم المتحدة تحقق حالياً في الأمر.

    وأضاف الأمين العام المساعد لاتحاد القوى السورية "معروف للجميع الآن أن مسألة الهجوم الكيميائي برمتها كانت مسرحية سخيفة، والأصدقاء الروس تمكنوا من كشف زيف الادعاءات كلها بواسطة تقنيات كبيرة، بالإضافة إلى رصد حركات تمثيلية من قبل البعض بشأن هجوم الغاز، وبالتالي فإن أمريكا قد تعلن عن امتلاكها أدلة، لكنها لن تجرؤ على تقديم مستندات مزورة للمجتمع الدولي".

    الولايات المتحدة تشن ضربات صاروخية جوية على القاعدة الجوية السورية الشعيرات، 7 ابريل/ نيسان 2017
    © REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
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    وتابع "الأمريكان وضعوا أنفسهم بهذا التصريح غير المسؤول في موقف حرج جدا، فمن ناحية لا يمكنهم تقديم أي أدلة مزيفة للمجتمع الدولي، على أنها براهين لإدانة الدولة السورية في حادثة خان شيخون، وفي الوقت نفسه بعد هذا الإعلان لا يمكنها الامتناع عن تقديم الأدلة التي أعلنت عنها، لأن هذا سيعد بمثابة إخفاء أدلة عن أجهزة التحقيق، وهي جريمة يمكن محاسبة أمريكا عليها دوليا".

    وأوضح أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" أراد أن يجمّل وجه بلاده، ولكنه أخطأ فوضعها في موقف صعب، فتحولت تصريحاته من محاولة زائفة لإدانة الدولة السورية والرئيس بشار الأسد، إلى إدانة للولايات المتحدة الأمريكية، التي استبقت نتائج التحقيقات الدولية في حادث خان شيخون، ووجهت ضربة للمطار السوري، زادت من تعقيد الأمور.

    ولفت إلى أن الضربة الأمريكية للمطار لم تكن ذات أهمية كبرى، ولم تأت نتائجها كارثية، ولكنها كانت دليلا على أن الولايات المتحدة تسعى لإثبات إدانة السلطات السورية، بعيداً عن التحقيق الحيادي الذي تجريه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتصرفت بشكل فردي أضر بالتحقيقات، وهو ما يشير إلى أن أي أدلة تقدمها لن تستخدم كدليل ضد سوريا، بقدر ما سيتم التعامل معها على أنها نزعة انتقامية من سوريا ورئيسها فقط.

    وكان مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه" مارك بومبيو قال إن وكالته تمتلك براهين على استخدام "النظام السوري" لأسلحة كيميائية في 4 أبريل/نيسان، وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن بومبيو صرح أن الرئيس دونالد ترامب أمره بالتحقيق في ما حدث في "خان شيخون" بسوريا في 4 أبريل/ نيسان الماضي.

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