ملك السعودية يلتقي وزير الخارجية الأميركي

وكان تيليرسون وصل إلى جدة، في وقت سابق من اليوم، حيث يلتقي نظيره السعودي، وذلك لبحث الأزمة القائمة، منذ أوائل الشهر الماضي، بين أربع دول عربية (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين) من جهة وقطر من جهة أخرى، على خلفية اتهام هذه الدول للدوحة بـ"دعم وتمويل الإرهاب".

ولهذا الغرض، زار تيليرسون العاصمة القطرية الدوحة، أمس، وأبرم اتفاقاً مع القيادة السياسية في البلاد، حول مكافحة تمويل الإرهاب.

وعقد وزير الخارجية الأميركي، أول أمس، اجتماعاً مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي يتوسط بين الدول الأربع وقطر، وتناول اللقاء الجهود المبذولة لحل الخلاف الراهن في منطقة الخليج.

ووصل إلى جدة، اليوم أيضاً، وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد العبد الله الصباح.