وزير الإعلام البحريني يهاجم قناة "الجزيرة"

وفي كلمته أمام الدورة الـ 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، قال الرميحي إن "هناك قنوات ووسائل إعلام خرجت من المنطقة تبث التطرف والفتنة"، مشيرا إلى أن قطر تنتهك حسن الجوار".

© Sputnik. Edward Peskov السفير البحريني: قطر مرتبطة بتفجيرات مانشستر الأخيرة

وطالب الوزير باتخاذ خطوات جادة ضد أي قناة لا تتحرى الدقة والمصداقية وتتدخل في شؤون الدول العربية.

وأضاف "هذه القناة نشرت أكثر من 900 خبر سلبي عن البحرين لنوايا سيئة وإنتاج أفلام وثائقية بخمس لغات للإساءة للبحرين"، مشيرا إلى أن ما تقوم به القناة بعيد عن حرية التعبير.

وأدان الوزير محاولات قناة الجزيرة المستمرة للمساس بالجيوش العربية، وعلى رأسها الجيش المصري.