وزير الإعلام السعودي: يجب توقف وسائل الإعلام داخل قطر وخارجها عن دعم الإرهاب

© REUTERS/ Naseem Zeitoon وزير الإعلام البحريني يهاجم قناة "الجزيرة"

وأكد العواد، خلال كلمته بالدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، في مصر، اليوم الأربعاء، 12 يوليو/تموز، أن قطر تبادر بشق الصف العربي عبر قناة الجزيرة، منوهاً إلى أن الإعلام له دور محوري في مواجهة الإرهاب.

وطالب الوزير السعودي، قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب وترويجه عبر الشاشات، سواء داخل قطر أو خارجها، مشيراً إلى أن قناة الجزيرة تهاجم الآخرين ولا تتعرض لقطر.

وأضاف، إلى أنه لا مجال بعد اليوم للسكوت على خطر الإرهاب، داعياً قطر إلى وقف دعمها للإعلام الذي يغذي الإرهاب والتطرف.