روسيا والبحرين تبرمان صفقة حول توريد منظومات "إيغلا"

© Sputnik. Edward Peskov السفير البحريني في روسيا يدعو موسكو إلى أن تكون أكثر نشاطا في منطقة الخليج

وصرح رئيس الوفد البحريني، في معرض ومؤتمر البحرين للدفاع في موسكو، العقيد عدنان محمد صالح، بأنه تم إبرام صفقة بين روسيا والبحرين حول تصدير منظومات الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا"، مشيرا الى أنه سيتم تنفيذ هذا العقد خلال سنة.

وقال صالح لوكالة "سبوتنيك": "تم إبرام الاتفاقية الشهر الماضي وسيتم تنفيذها خلال سنة، الحجم والعدد مذكور في الاتفاقية".

وبخصوص مشاركة البحرين في معرض "ماكس" للطيران، قال العقيد: "ستكون هناك مشاركة محدود في معرض ماكس من قبل المؤسسة العسكرية واعتقد أن الشق المدني ستكون له مشاركة".