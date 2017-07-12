البنك الدولي يصرح عن خسائر الاقتصاد السوري خلال الحرب

دمشق الاقتصاد السوري في طريقه لاستعادة عافيته بعد ست سنوات من الأزمة

وأوضح التقرير بعنوان "خسائر الحرب: التبعات الإقتصادية والإجتماعية للصراع في سوريا" أن الحرب "تسببت في خسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي العام 2010".

وتطرق التقرير إلى "الوحدات السكنية تدمرت أو تضررت جزئيا بفعل الحرب بنحو 27 %، كما تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئياً".

وتحدث التقرير عن الواقع المعيشي للسكان، حيث تفيد تقديرات بأن "6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب، ويلاحظ فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنوياً في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015".

ولفت التقرير إلى أن "3 من أصل 4 سوريين في سن العمل، أي ما يقارب 9 ملايين شخص، لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب".