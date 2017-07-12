المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع اليوم لإعادة النظر بمخطط توسيع مدينة قلقيلية

© AFP 2017/ Abbas Momani إسرائيل تبدأ العمل في بناء مستوطنة جديدة رغم مساعي السلام

القدس-سبوتنيك.ويلتئم "الكابينيت"، بحسب تقارير صحافية محلية، وسط معارضة شديدة من وزراء حزب "البيت اليهودي" وبعض وزراء حزب "الليكود" الحاكم، حيث كشف المشروع النقاب عن عمق الخلافات وتباين الموافق داخل الائتلاف الحكومي حيال المخطط.

ويقضي المخطط، الذي يمتد لثمانية عشرة عاما، ببناء 14 ألف وحدة سكنية، وإضافة 2500 دونم (ا دونم= ألف متر) إلى مناطق نفوذ مدينة قلقيلية مع تصاريح بناء للفلسطينيين وهو ما يمكن من إيواء 50 ألف شخص، أي ضعف عدد سكان المدينة حاليا.

وسبق أن أعلن ستة وزراء من أصل الوزراء العشرة في 'الكابينيت'، معارضتهم لأي مشروع يسمح بتوسيع مدينة قلقيلية عبر البناء في منطقة "ج".

وناقش "الكابينيت"، قبل عدة أسابيع، وبضغوطات من وزراء في الحكومة وشخصيات بمعسكر اليمين، اعتبروا أن المصادقة على المخطط في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2016، كان بمثابة تضليل وأن حتى رئيس الحكومة،

بنيامين نتنياهو، لم تكن لديه معلومات أن الحديث يدور عن بناء 14 ألف وحدة سكنية.