الإمارات تشكو "الجزيرة" القطرية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان

وأكد قرقاش في رسالته إلى المفوض السامي، أنه "رغم الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير، فهذه الحماية ليست مطلقة وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام".

وأضاف قرقاش، "حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف".