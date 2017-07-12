"التحالف الدولي": لا تقليصا كبيرا لقواتنا في العراق

ونقلت "رويترز" عن تاونسند قوله في إفادة صحفية أمس "بأنه لا يزال هناك عمل شاق يتعين على العراقيين والتحالف القيام به" على حد تعبيره.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن هناك أماكن يجب تطهيرها في محافظة نينوى مثل قضاء تلعفر إضافة إلى مناطق غربي محافظة الأنبار.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا منذ آب/أغسطس 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق وهو يعمل دون قرار من مجلس الأمن الدولي وبشكل مخالف لمبادئ الأمم المتحدة ويضم في صفوفه العديد من الدول.

وكان العبادي أعلن أمس الأول من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في الساحل الأيمن لمدينة الموصل تحرير المدينة بالكامل من إرهابيي تنظيم "داعش" وذلك بعد عملية عسكرية واسعة النطاق للقوات العراقية استمرت نحو 9 أشهر.