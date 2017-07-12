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    الجيش الإسرائيلي يستخدم حيوان اللاما

    بعد حرب تموز 2006 ... إسرائيل تتخلى عن اللاما والبغال وتجهز روبوتات جديدة

    © AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
    العالم العربي
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    يُخطط الجيش الإسرائيلي خلال شهر أيلول / سبتمبر المقبل لتنفيذ تجارب عسكرية باستخدام روبوتات جديدة مهمتها نقل المخصصات والاحتياطيات من المياه والذخيرة للجنود خلال المعركة، وفي حال نجاح تلك التجربة، فإن الروبوت الجديد سيحل مكان حيوان اللاما الذي كان يستخدم لهذا النوع من المهمات سابقاً.

    قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان
    © AP Photo/ Bassem Mroue
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    وسيُطلق على هذا الروبوت اسم "روبوت النقل للمشاة" IPR وسيكون عبارة عن سيارة قادرة على حمل وزن 500 كيلو غرام للشحنة الواحدة، والسير بسرعة تتراوح بين 5 — 10 كيلومتر في الساعة، وبطاريته قادرة على العمل بشكل متواصل لحوالي 8 ساعات.

    كما أنه يمكن التحكم به عن بعد، وأكثر من ذلك، من الممكن استخدامه لإخلاء الجنود المصابين من منطقة المعارك بحسب ما ذكرته الصحيفة اليومية الإسرائيلية هآرتس.

    وذكرت الصحيفة أن الروبوت أنهى تدريبات مناورات مع الجيش الإسرائيلي وأنجز مهامه بنجاح، ورغم ذلك صرح مصدر عسكري إسرائيلي بأن هناك بعض المشاكل تتمثل في طبيعة الأرض القاسية أو الوعرة التي سيسير عليها الروبوت، حيث أن تلك الروبوتات قد تكون بحاجة لمساعدة الجنود أنفسهم في تلك الحالات. وأيضاً، ليس لدى الجيش الإسرائيلي نية في تذخير هذا الروبوت حالياً ولكنه قد يفكر بذلك في المستقبل.

    يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم حيوانات اللاما في السابق لنقل المعدات بما في ذلك خلال الحرب مع لبنان سنة 2006 ومع ذلك أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي في العام التالي 2007 تخليها عن استخدام الحيوان المذكور بسبب خصائصها النوعية، حيث كانت بطيئة وتؤخر بشكل كبير عمل الجنود ومنذ ذلك الوقت أصبح استخدامها أو استخدام حيوانت البغال نادراً لدى الجيش الإسرائيلي.

     

     

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, روبوتات قتالية, استخدام روبوت, الجيش الإسرائيلي, إسرائيل
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