بعد حرب تموز 2006 ... إسرائيل تتخلى عن اللاما والبغال وتجهز روبوتات جديدة

© AP Photo/ Bassem Mroue إسرائيل ترصد أماكن وجود مصانع أسلحة لـ"حزب الله" في لبنان

وسيُطلق على هذا الروبوت اسم "روبوت النقل للمشاة" IPR وسيكون عبارة عن سيارة قادرة على حمل وزن 500 كيلو غرام للشحنة الواحدة، والسير بسرعة تتراوح بين 5 — 10 كيلومتر في الساعة، وبطاريته قادرة على العمل بشكل متواصل لحوالي 8 ساعات.

كما أنه يمكن التحكم به عن بعد، وأكثر من ذلك، من الممكن استخدامه لإخلاء الجنود المصابين من منطقة المعارك بحسب ما ذكرته الصحيفة اليومية الإسرائيلية هآرتس.

وذكرت الصحيفة أن الروبوت أنهى تدريبات مناورات مع الجيش الإسرائيلي وأنجز مهامه بنجاح، ورغم ذلك صرح مصدر عسكري إسرائيلي بأن هناك بعض المشاكل تتمثل في طبيعة الأرض القاسية أو الوعرة التي سيسير عليها الروبوت، حيث أن تلك الروبوتات قد تكون بحاجة لمساعدة الجنود أنفسهم في تلك الحالات. وأيضاً، ليس لدى الجيش الإسرائيلي نية في تذخير هذا الروبوت حالياً ولكنه قد يفكر بذلك في المستقبل.

يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم حيوانات اللاما في السابق لنقل المعدات بما في ذلك خلال الحرب مع لبنان سنة 2006 ومع ذلك أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي في العام التالي 2007 تخليها عن استخدام الحيوان المذكور بسبب خصائصها النوعية، حيث كانت بطيئة وتؤخر بشكل كبير عمل الجنود ومنذ ذلك الوقت أصبح استخدامها أو استخدام حيوانت البغال نادراً لدى الجيش الإسرائيلي.