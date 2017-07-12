حكومة الوفاق تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في الأراضي الفلسطينية

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، "إن حكومة بنيامين نتنياهو تتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد والاعتداءات التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، والتي كان آخرها اقتراف جريمة جديدة في مخيم جنين أدت إلى مقتل اثنين من الفلسطينيين بعد اقتحام المخيم تحت إطلاق مكثف للنار، وسط الاعتداء على المواطنين العزل، ما خلف عدة إصابات بينهم".

© AP Photo/ Adel Hana حكومة الوفاق تحمل حركة "حماس" مسؤولية تفاقم الأوضاع بقطاع غزة

وأضاف المحمود، "هذه الجريمة الدموية التي تضاف الى سلسلة الجرائم الاحتلالية، تترافق مع العدوان على ممتلكات أبناء شعبنا في مدينة القدس، وسائر محافظات الضفة الغربية واستمرار الحصار الجائر على المحافظات الجنوبية".

وشدد اعلى أن "إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزلين ومنشأة تجارية في جبل المكبر وسلوان في مدينة القدس يندرج ضمن إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة حملة التصعيد واستهداف مدينة القدس ضمن مخططات الاستيطان، ومحاولات تهجير المواطنين، وتغيير واقع وطابع المدينة العربية الأصيل".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجدي والسريع لوقف التصعيد الإسرائيلي، وإنهاء هذا العدوان والاستهتار بالقوانين والشرائع والمواثيق الدولية.

وكان شابين فلسطينيين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية فجر اليوم، خلال مواهجات اندلعت في مخيم جنين بالضفة الغربية.