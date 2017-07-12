الرئيس السوداني يصدر قرارا بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة

© REUTERS/ Carlo Allegri البيت الأبيض: ترامب يؤجل قرار رفع بعض العقوبات عن السودان لـ 3 أشهر

ويأتي قرار البشير، بعد أن أجلت واشنطن البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان، بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى لمدة 3 أشهر.

وأقرت وزارة الخارجية الأمركية، في بيان، أن السودان أحرز "تقدما كبيرا ومهما في الكثير من المجالات"، لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى 3 أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن.

وتشمل المطالب الأميركية حل صراعات عسكرية داخلية في مناطق مثل دارفور والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين دخول المساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد رفع العقوبات لمدة ستة أشهر اعتباراً من يناير/كانون الثاني، ومن المقرر، أن يصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراراً بشأن ما إذا كان سيلغي العقوبات بشكل دائم أم لا.

وفرضت الولايات المتحدة عام 1997، عقوبات اقتصادية على السودان، بسبب دعمها المفترض لجماعات متشددة.