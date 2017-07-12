الرئيس الجزائري يعين حسان مرموري وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية

الجزائر — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء، أنه "طبقا للمادة 93 من الدستور وبعد استشارة رئيس الحكومة عبد المجيد تبون، قام فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتعيين حسان مرموري، وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية".

وشغل مرموري عدة مناصب سابقا، منها مدير للكتاب والمطالعة العمومية في وزارة الثقافة، ورئيس لجنة القراءة في معرض الجزائر الدولي للكتاب، كما شغل منصب مدير الثقافة في ولاية الوادي.

ويحل مرموري، الحاصل على درجة الدكتوراه عن أطروحة تناولت حياة الطوارق في غرب أفريقي، محل مسعود بن عقون الذي تولى المنصب لمدة ثلاثة أيام فقط أواخر أيار/مايو الماضي.