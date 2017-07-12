تيلرسون يزور الدوحة الخميس للقاء أمير قطر

© REUTERS/ HANDOUT وزراء خارجية دول المقاطعة وأمريكا يؤكدون استمرار الحرب ضد الإرهاب

وأنهى وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في وثت سابق، اليوم الأربعاء، محادثات في جدة مع وزراء أربع دول عربية هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين في محاولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو شهر مع قطر

وكان، تيلرسون، الذي توجه مساء اليوم الأربعاء، إلى الكويت، التي تقوم بدور الوساطة في الأزمة، وقع مذكرة تفاهم أمريكية قطرية لمكافحة تمويل الإرهاب إلا أن دول المقاطعة وصفوها بأنها غير كافية لتبديد مخاوفهم.

وقبيل مغادرته، اجتمع تيلرسون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وجرى خلال الاجتماع "استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

ووصل تيلرسون إلى جدة قادما من الدوحة في إطار الجولة التي استهلها يوم الاثنين بزيارة الكويت لبحث تطورات الأزمة الخليجية، ووقّع تيلرسون مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مذكرة تفاهم لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب.