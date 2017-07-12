واشنطن تعلن أن جنودا أمريكيين ينفذون عمليات داخل الرقة في سوريا

© AFP 2017/ Robin van Lonkhuijsen / ANP مقتل نحو 500 مدني في غارات التحالف الدولي في سوريا خلال شهر

وقال الكولونيل رايان ديلون، المتحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة، إن معظم هؤلاء الجنود ينتمون إلى القوات الخاصة ويؤدون مهمة "مشورة ومواكبة"، لمقاتلي قوات سوريا الديموقراطية الذين يتصدون لعناصر التنظيم.

وأضاف: "إنهم أكثر تعرضًا للمواجهة مع العدو من الذين كانوا فى العراق"، مشيرًا إلى أن عدد القوات الأمريكية في الرقة "ليس مئات"، بحسب "رويترز".

يذكر قوات من وحدات المارينز الأمريكية، وصلت في 9 آذار/ مارس 2017 إلى سوريا، ونشرت بطارية مدفعية تمهيدًا لدعم الهجوم على مدينة الرقة معقل تنظيم "داعش" الإرهابي.