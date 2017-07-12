وزير الخارجية المصري: تسوية الأزمة مع قطر رهن بتفاعلها الإيجابي مع مطالب دول المقاطعة

القاهرة — سبوتنيك. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري في اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة الأربع لقطر (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، اليوم الأربعاء، بمدينة جدة السعودية مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم، فقد "طرح شكري خلال الاجتماع شواغل مصر حيال موقف قطر الداعم للإرهاب"، وأكد تمسك القاهرة بالمطالب التي قدمتها الدول العربية الأربع لقطر.

© AFP 2017/ AXEL SCHMIDT شكري: العمليات العسكرية المصرية تجري بالتنسيق الكامل مع الجيش الوطني الليبي

كما أكد شكري، بحسب نص البيان، على "أن التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة يظل رهنا بتفاعل قطر الإيجابي مع هذه المطالَب وتوقفها عن دعم الاٍرهاب والجماعات الإرهابية".

وأوضح وزير الخارجية المصري على أن مشاركة مصر في هذا الاجتماع إلى جانب الدول العربية الأخرى "تأتي في إطار العلاقات الخاصة التي تربط كافة هذه الدول بالولايات المتحدة، وكذا في إطار ما تم تناوله خلال قمة الرياض واتصالا بالجهد الأمريكي للقضاء على الاٍرهاب". بحسب البيان.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، فجر الخامس من حزيران/يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر واتخذت إجراءات ضدها. وبعد ذلك قدمت الدول المقاطعة إلى الدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بنداً، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حالياً على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام. ورفضت قطر تلك المطالب معتبرة إياها غير قانونية وتمثل نيلاً من سيادتها.