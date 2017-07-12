إسرائيل: إيران تجعل من كل سوريا رأس جسر ضد إسرائيل

موسكو — سبوتنيك. وفي مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" قال ليبرمان: "نحن نؤيد أية محاولات لتهدئة الوضع على كامل أراضي سوريا، وفي الجنوب الغربي من البلاد. وبطبيعة الحال، إعطاء تقييم أكثر تفصيلاً لا يزال من السابق لأوانه، لأنه في هذه المرحلة ليس لدينا بيانات دقيقة وتفاصيل مهمة، بقدر ما أعرف، التي ينبغي أن توضح خلال اجتماع الفرق الإسرائيلية والروسية والأمريكية في فيينا…".

وأضاف ليبرمان:

"إيران اليوم تجعل من كل سوريا، بما في ذلك الجنوب، رأس جسر ضد إسرائيل، ونحن لسنا على استعداد لتمرير ذلك، ولسنا على استعداد للتسليم بذلك. لذلك، نحن نسعى، بحيث أن لا يكون لهم أثر هناك. وهذا أحد الشروط الرئيسية التي نحن نصر عليها ".