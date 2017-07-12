اليمن: قوات الرئيس هادي تسيطر على موقعين هامين في محافظة تعز

© REUTERS/ Khaled Abdullah الصليب الأحمر: حالات الكوليرا في اليمن تجاوزت 300 ألف حالة

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة تعز لـ "سبوتنيك": إن قوات الجيش اليمني سيطرت اليوم الأربعاء 12 يوليو/ تموز، عقب مواجهات عنيفة مع جماعة انصار الله "الحوثيين"، على تبتي الحمراء والسوداء في جبهة الكدحة بمديرية المعافر، واللتين تكتسبان اهميتهما من كونهما تقطعان خطوط امداد الحوثيين باتجاه مديرية الوازعية.

وأشار المصدر إلى أن مواجهات دارت في مناطق زبد وجبال الدرب وعلقة والقرون في الكدحة، وأن قتلى وجرحى سقطوا من الطرفين بينهم قيادي ميداني في جماعة الحوثيين يدعى "طارق كوكب".

وبشأن المستجدات شرق مدينة تعز، فقد شهد محيط مدرسة محمد علي عثمان والحي الشرقي لمعسكر التشريفات القصر الجمهوري اشتباكات متقطعة، في حين قصف الحوثيون تجمعا لقوات الرئيس هادي في مديرية صالة.