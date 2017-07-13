اختتام أكبر المناورات البحرية المشتركة بين مصر وفرنسا (فيديو+صور)

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على فيسبوك، أن فعاليات التدريب البحري المشترك والذي استمر لعدة أيام بالبحرين الأحمر والمتوسط، شمل تدريبات بمشاركة العديد من القطع البحرية للجانبين وحاملتي المروحيات "جمال عبد الناصر" و"أنور السادات".

وقد إشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها تنفيذ تشكيلات الإبحار والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وإستقبال وإقلاع الطائرات من على حاملتي الطائرات لكلا الجانبين، والتدريب على كافة مراحل المعركة التصادمية في عرض البحر، وتأمين الوحدات البحرية المشاركة فى التدريب بإستخدام أسلحة الدفاع الجوى بالإضافة إلى أعمال الإنزال البحري للأفراد والمعدات على الساحل بإستخدام وسائل الإبرار الخاصة بمختلف القطع البحرية، وتنفيذ تمارين المواصلات الإشارية لإتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على كافة المواقف الطارئة بكفاءة عالية.

وحضر المرحلة الرئيسية للتدريب الفريق /أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق أول / كريستوف برازوك قائد القوات البحرية الفرنسية والذى أشاد بالمهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة في التدريب وبالجهد المبذول والمستوى المتميز للقوات المنفذة للتدريب وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام، مؤكداً على عمق العلاقات التى تربط العسكرية المصرية والفرنسية ومتانة العلاقات بين البلدين.

وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية على عمق العلاقات التى تربط الدولتين الصديقتين وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد فى أساليب القتال البحري للعناصر المشاركة فى التدريب والتطلع إلى المزيد من التدريبات فى المرحلة القادمة.

ويأتى التدريب (كليوباترا 2017) فى إطار خطة التدريبات المشتركة للجيش المصري مع الدول الصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ماهو حديث فى أساليب القتال البحري والتعرف على التكتيكات البحرية الحديثة أثناء تنفيذ الأعمال القتالية بالبحر مما ساهم بشكل كبير فى ثقل مهارات العناصر المشاركة على تنفيذ كافة المهام وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالي.