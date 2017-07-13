اليمن: مواجهات عنيفة في الجوف ومأرب وطيران التحالف يشن 27 غارة

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك": أن "أنصار الله" الحوثيين صدوا أمس الأربعاء 12 يوليو/ تموز، هجمات للجيش اليمني على مواقعهم بهدف استعادة عدد من المواقع في جبل العنبرة والتباب المحيطة به في سلسلة جبال حام الاستراتيجية بمديرية المتون.

وحسب المصدر، فإن تلك الهجمات التي استمرت لساعات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وأعطب الحوثيون خلالها دبابة وآلية للجيش اليمني بصاروخين موجهين في وادي سدبا بمديرية المتون، أثناء مهاجمة مجاميع حوثية مواقع عسكرية في سدبا المطلة على مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، والتي تتمركز فيها قيادة الجيش اليمني.

في الأثناء، تجددت المواجهات بين "أنصار الله" الحوثيين وقوات الرئيس هادي في وادي الربيعة بمديرية صرواح في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، خلال تقدم وحدات من الجيش اليمني نحو جنوب صرواح، بغطاء جوي من التحالف الذي قصف بغارتين منزل الملحق العسكري للسفارة اليمنية بالرياض اللواء الركن ناجي علي الزايدي في المديرية، أدتا الى تدميره ومنازل أخرى مجاورة.

هذا ورد الحوثيون بقصف معسكر ماس التابع للجيش اليمني في مأرب بصواريخ الكاتيوشا.

إلى ذلك، سقط قتيلان و5 جرحى باشتباكات بين الجيش اليمني وقبليين تابعين له من أبناء الجدعان في مأرب على خلفية نصب المسلحين القبليين قطاعاً على طريق نخلاء والسحيل بسبب عدم صرف الجيش اليمني مستحقاتهم المالية.

وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، قُتل طفل وأصيب إثنان بانفجار قنبلة من مخلفات غارة سابقة لطيران التحالف على منطقة بني معاذ في مديرية سحار.

كما قصف طيران التحالف بـ 4 غارات على مديرية الظاهر، واستهدف بأخرى سيارة في وادي أبو جبارة بمديرية كتاف، فيما نفذت القوات السعودية قصفاً صاروخياً على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه على الشريط الحدودي.

في السياق، كثف طيران التحالف غاراته على محافظة حجة شمال غربي اليمن، مستهدفاً مديريتي ميدي وحرض بأكثر من 27 غارة.