مصرع شخص وإتلاف عشرات الهكتارات من الغابات بسبب الحرائق في الجزائر

© Sputnik. Denis Moukimov مقتل 23 شخصا في حرائق غابات بشرق روسيا

الجزائر — سبوتنيك. وجاء في بيان لمديرية الدفاع المدني الجزائرية أن الحرائق تسببت في وفاة شخص بمنطقة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو، وإتلاف عشرات الهكتارات من الغابات والأشجار في ولايات المدية وعين الدفلى وتيزي وزو والبليدة والشف، فيما سجلت حالات إغماءات وسط عشرات المواطنين.

وبالنظر لخطورة الوضع، تدخلت عناصر الجيش الوطني لإنقاذ عشرات المواطنين ونقلهم للمستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية.

كما تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لمصالح الحماية المدنية ومصالح الغابات، وعتاد البلديات ومؤسسات حكومية. وتم إطلاق المخطط الاستعجالي عبر عدد من الدوائر وتجنيد كل المصالح لحماية المواطنين وإنقاذ السكان المهددين بخطر النيران.