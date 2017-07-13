قطر "لدول المقاطعة": حصاركم حملة ملوثة

ويتزامن تدشين حساب المسؤول الحكومي القطري مع استمرار مقاطعة حملة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.
حملة ملوثة، ثم ادعاءات مزيفة، ثم حصار جائر غيرقانوني، وبعد ذلك تسريب وثائق سرية، لكن #قطر ليست لقمة سائغة ولاهدفاً سهلاً، والشعوب ليست جاهلة— سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) July 12, 2017
A smear campaign, then fabricated statement, then a blockade, then leaking documents.#Qatar is not an easy target nor is the public ignorant
— سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) July 12, 2017
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