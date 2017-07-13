قطر "لدول المقاطعة": حصاركم حملة ملوثة

© REUTERS/ AARON P. BERNSTEIN تيلرسون يزور الدوحة الخميس للقاء أمير قطر

وفي أول تغريدة له بعد تدشين الحساب، كتب آل ثاني باللغتين الإنجليزية والعربية "حملة ملوثة، ثم ادعاءات مزيفة، ثم حصار جائر غير قانوني، وبعد ذلك تسريب وثائق سرية، لكن قطر ليست لقمة سائغة ولا هدفاً سهلاً، والشعوب ليست جاهلة".

ويتزامن تدشين حساب المسؤول الحكومي القطري مع استمرار مقاطعة حملة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.

حملة ملوثة، ثم ادعاءات مزيفة، ثم حصار جائر غيرقانوني، وبعد ذلك تسريب وثائق سرية، لكن #قطر ليست لقمة سائغة ولاهدفاً سهلاً، والشعوب ليست جاهلة — سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) July 12, 2017

​A smear campaign, then fabricated statement, then a blockade, then leaking documents.#Qatar is not an easy target nor is the public ignorant

— سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) July 12, 2017

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