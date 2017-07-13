"أسد الموصل" بطل من الجيش العراقي

محمد قاسم الذي تمكن من اختراق التنظيم الإرهابي، خلال المعارك التي دارت بين القوات العراقية و"داعش".

حيث تمكن من إقناع أعضاء التنظيم بأنه واحد منه، ليتمكن من الحصول على معلومات عن التنظيم في المدينة، حسب ما كتبت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووفقا للصحيفة، فإن قاسم قد غير ملابسه وسلاحه، ليتمكن من تضليل الإرهابيين وليتقرب منهم، وأثناء معارك تحرير الموصل، تمكن من قتل 6 عناصر من التنظيم.

وكان قد تم تكريم قاسم عند عودته ليلقبه زملاؤه بـ"أسد الموصل" ولتتم ترقيته إلى ملازم أول.

من جهته وجه الجنرال العراقي عبد الوهاب السعدي، عباراة المديح والامتنان لقاسم وللجنود الذين ساهموا بتحرير الموصل.