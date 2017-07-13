العقد الروسي المصري لبناء محطة "الضبعة" جاهز للتوقيع

© Sputnik. The Egyptian presidency وزارة الكهرباء المصرية تؤكد إنجاز الصيغة النهائية لعقود مشروع المحطة النووية في الضبعة

موسكو-سبوتنيك. وجاء في التقرير السنوي لـ"روس آتوم" لعام 2016، حديث كوماروف "العقد مع مصر جاهز تماما للتوقيع".

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط غربي مصر.

وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل واحدة منها، وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.

وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، إذ تعتمد بكثافة على الغاز في تشغيل محطات الكهرباء.