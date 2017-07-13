القوات العراقية تواصل الاشتباكات مع "داعش" في الموصل القديمة

الموصل — سبوتنيك. وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"- رفض الكشف عن اسمه، إن "عائلة إيزدية مكونة من سيدتين وطفلين، جرى تحريرهم اليوم، من منزل كانوا محتجزين فيه خلال الأشهر الماضية".

وأضاف المصدر " أصيب اثنان من رجال الجيش مع معارك مع عناصر تنظيم داعش عند ضفة نهر دجلة اليوم، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج"، موضحا أن إصاباتهم إثر إلقاء قنابل باتجاههم ليست بالخطيرة.

ولفت المصدر "الاشتباكات تدور في مناطق متفرقة على النهر، وعمد ما تبقى من عناصر التنظيم هناك لإلقاء القنابل، وهو ما تسبب في استمرار سماع دوي الانفجارات في أنحاء غربي الموصل".

كان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن مساء يوم الاثنين 10 تموز/يوليو، النصر على تنظيم "داعش"، وتحرير مدينة الموصل بالكامل، بعد معركة استمرت نحو تسعة أشهر، منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.