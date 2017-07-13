حماس: تصريحات السفير السعودي بالجزائر "تحريضية" ضد الحركة وتسيء للمملكة

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحركة، في بيان لها "نعبر عن بالغ الأسف والاستهجان لما صدر عن السفير السعودي في الجزائر من تصريحات تحريضية ضد الحركة ووصفها بالإرهاب".

وتابعت الحركة "نعتبر تلك التصريحات غريبة عن قيم ومبادئ أمتنا العربية والإسلامية؛ العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية".

وأكدت الحركة على "مشروعية مقاومتها ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مشددةً على أنه "العدو المركزي للأمتين العربية والإسلامية".

واستكملت قائلة "إن حماس وقوى المقاومة الفلسطينية رأس الحربة في الدفاع عن الأرض المقدّسة".

ودعت "حماس" السعودية إلى وقف التصريحات التي قالت الحركة إنها "تسيء للمملكة، ولتاريخها ومواقفها تجاه القضية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وكان السفير السعودي في الجزائر قد قال، أمس الأربعاء، خلال لقاء صحفي إن حركة "حماس" مصنّفة ضمن القوائم الإرهابية لدى السعودية.

يشار إلى أن لحركة حماس علاقات قوية مع قطر التي أعلنت عدة دول عربية مقاطعتها لها، في الخامس من حزيران /يونيو الماضي، بسبب مزاعم عن دعم الدوحة للإرهاب، وقالت "حماس تشعر بأنها مدينة بالشكر لقطر على دعمها السياسي والمالي خلال الأعوام الماضية".