البشير يتوجه للكويت والإمارات الأحد المقبل لبحث الأزمة الخليجية

© AFP 2017/ Ashraf Shazly السودان يوضح موقفه من الأزمة الخليجية

وقال غندور، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم، اليوم الخميس 13يوليو/تموز، "البشير يبدأ زيارة الأحد المقبل إلى الكويت والإمارات وبعض الدول في المنطقة، لدعم جهود الوساطة الكويتية". وأضاف أن السودان سيستمر في دعم الجهود الكويتية، لأن ما يجري في الخليج ذات تأثيرات على المنطقة برمتها".

وبالنسبة لزيارة البشير إلى روسيا، قال غندور إن زيارة الرئيس السوداني لروسيا ستكون في النصف الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، مؤكداً أن الزيارة ليس لها علاقة بتمديد العقوبات الأميركية على الخرطوم.

أما بالنسبة للعقوبات الأمريكية على السودان، قال وزير الخارجية السوداني إنها تؤثر على فقراء السودانيين وتشجع الحركات المسلحة على مواصلة الحرب وعدم الجلوس للحوار.

ولكن غندور شدد على مواصلة الحوار مع واشنطن رغم قرار الرئيس السوداني عمر البشير بتجميد عمل لجان التفاوض، قائلا "نحن ملتزمون بالمضي في المسارات الخمسة، كما أن المؤسسات السودانية ستواصل التفاوض مع القنوات الأمريكية الرسمية لرفع العقوبات، ولن تتأثر بقرار البشير بتجميد لجان التفاوض بين البلدين".