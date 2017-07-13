أمريكا تعلن عن "اتفاق تاريخي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وقال جرنبيلات، إن هذا الاتفاق إضافة إلى اتفاق زيادة توريدات الطاقة إلى جنين، وقع عليه الطرفان الاثنين الماضي، مؤكداً أنهما يشكلان مثالا جيداُ على قدرة الطرفين على التعاون من أجل تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.
من جانبه، قال رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية، مازن غنيم، إن 10 ملايين متر مكعب من المياه ستكون مخصصة لقطاع عزة، مشددا على أن الحديث يدور عن اتفاق منفصل، لا علاقة له باتفاق الوضع النهائي الذي يشكل تحديد نظام توزيع المياه في فلسطين وإسرائيل.
بدوره، توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إنجاز المشروع في غضون 5 سنوات، لكنه أكد أن مبيعات المياه ستبدأ دون انتظار إتمام الصفقة.
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