أمريكا تعلن عن "اتفاق تاريخي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين

© AFP 2017/ Abbas Momani فلسطين ترد على قانون "إستيلاء" إسرائيل لأراضيها

وأكد، جرنبيلات، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 13 يوليو/تموز، بحضور وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ورئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية مازن غنيم، أن الاتفاق مشروع قناة ستربط البحر الأحمر بالبحر الميت، وينص على بيع 33 مليون متر مكعب من المياه للسلطة الفلسطينية.

وقال جرنبيلات، إن هذا الاتفاق إضافة إلى اتفاق زيادة توريدات الطاقة إلى جنين، وقع عليه الطرفان الاثنين الماضي، مؤكداً أنهما يشكلان مثالا جيداُ على قدرة الطرفين على التعاون من أجل تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.

من جانبه، قال رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية، مازن غنيم، إن 10 ملايين متر مكعب من المياه ستكون مخصصة لقطاع عزة، مشددا على أن الحديث يدور عن اتفاق منفصل، لا علاقة له باتفاق الوضع النهائي الذي يشكل تحديد نظام توزيع المياه في فلسطين وإسرائيل.

بدوره، توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إنجاز المشروع في غضون 5 سنوات، لكنه أكد أن مبيعات المياه ستبدأ دون انتظار إتمام الصفقة.