الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحذر من انهيار الأوضاع المعيشية في قطاع غزة

وأضافت الجبهة في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه أن "الأثمان التي يدفعها أهل قطاع غزة على مدار اللحظة أغلى بكثير من أي مكتسبات حزبية وفئوية ضيقة يحاول تحقيقها هذا الطرف أو ذاك من خلال التلاعب بأرواح الأبرياء من شعبنا.
وحمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مسؤولية ما ستؤول له حياة أهل غزة في ظل غياب وتعطّل قطاعات خدماتية حيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتي باتت تهدد بكوارث قد يذهب ضحيتها الآلاف من أبناء شعبنا.
وحذرت الجبهة من الانفجار الشعبي مع استمرار إسرائيل في حصار غزة منذ اكثر من 10 سنوات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)