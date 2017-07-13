الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحذر من انهيار الأوضاع المعيشية في قطاع غزة

© AP Photo/ Mary Altaffer الأمم المتحدة: قطاع غزة لا يصلح للعيش فعليا

غزة-سبوتنيك. وقالت الجبهة الشعبية إن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تستحق من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفع الغطاء عن الجماعات وقوى النفوذ التي تقف من خلفها والتي وضعت حياة أكثر من مليوني فلسطيني رهينة.

وأضافت الجبهة في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه أن "الأثمان التي يدفعها أهل قطاع غزة على مدار اللحظة أغلى بكثير من أي مكتسبات حزبية وفئوية ضيقة يحاول تحقيقها هذا الطرف أو ذاك من خلال التلاعب بأرواح الأبرياء من شعبنا.

وحمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مسؤولية ما ستؤول له حياة أهل غزة في ظل غياب وتعطّل قطاعات خدماتية حيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتي باتت تهدد بكوارث قد يذهب ضحيتها الآلاف من أبناء شعبنا.

وحذرت الجبهة من الانفجار الشعبي مع استمرار إسرائيل في حصار غزة منذ اكثر من 10 سنوات.