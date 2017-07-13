تيلرسون يغادر الخليج...وتوقعات بعودته مجددا

© REUTERS/ AARON P. BERNSTEIN تيلرسون يزور الدوحة الخميس للقاء أمير قطر

وأجرى تيلرسون، اليوم مباحثات مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ محمد عبد الله الصباح.

من جانبه، نقل موقع "العربي الجديد" البريطاني عن مصادر قولها إن هناك توقعات بعودة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة قريبا، لمواصلة جهود حل الأزمة الخليجية.

يذكر أن تيلرسون لم يدل بأي تصريحات قبل مغادرته الدوحة ومنطقة الخليج، بعد جولة من الزيارات، التي سعت لحل الأزمة بين قطر ودول المقاطعة.

ووصل تيليرسون إلى الدوحة، صباح اليوم، قادماً من الكويت، التي عاد لها مساء أمس، وذلك في إطار جولته لبحث سبل حل الأزمة الخليجية، والتي تفجرت في الـ 5 من الشهر الماضي بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى؛ بسبب اتهامات لها بـ "دعم وتمويل الإرهاب وإيواء المطلوبين".

© AP Photo/ Khaled elfiqi وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر يجتمعون مع تيلرسون غدا في جدة

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، مباحثات نظيره القطري، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أعقبه اجتماع ثنائي بين الوزيرين الأمريكي والقطري.

وكان تيلرسون بدأ، الاثنين الماضي، جولة في المنطقة، بعد توقفه ليوم واحد في اسطنبول، ولقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وزار الوزير الأمريكي، السعودية والكويت وقطر مرتين، واجتمع مع قادة هذه البلدان، وعقد في جدة، أمس، اجتماعاً سداسياً، ضم إلى جانبه، وزراء من السعودية والكويت والإمارات ومصر والبحرين.