تيلرسون يغادر الخليج...وتوقعات بعودته مجددا

من جانبه، نقل موقع "العربي الجديد" البريطاني عن مصادر قولها إن هناك توقعات بعودة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة قريبا، لمواصلة جهود حل الأزمة الخليجية.
يذكر أن تيلرسون لم يدل بأي تصريحات قبل مغادرته الدوحة ومنطقة الخليج، بعد جولة من الزيارات، التي سعت لحل الأزمة بين قطر ودول المقاطعة.
ووصل تيليرسون إلى الدوحة، صباح اليوم، قادماً من الكويت، التي عاد لها مساء أمس، وذلك في إطار جولته لبحث سبل حل الأزمة الخليجية، والتي تفجرت في الـ 5 من الشهر الماضي بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى؛ بسبب اتهامات لها بـ "دعم وتمويل الإرهاب وإيواء المطلوبين".
وكان تيلرسون بدأ، الاثنين الماضي، جولة في المنطقة، بعد توقفه ليوم واحد في اسطنبول، ولقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وزار الوزير الأمريكي، السعودية والكويت وقطر مرتين، واجتمع مع قادة هذه البلدان، وعقد في جدة، أمس، اجتماعاً سداسياً، ضم إلى جانبه، وزراء من السعودية والكويت والإمارات ومصر والبحرين.
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