مهند دليقان: نأمل التوصل إلى وفد واحد للمعارضة في الجولة الثامنة

جنيف — سبوتنيك. وقال دليقان في حديث خاص لسبوتنيك: "نحن نأمل أن نستطيع التوصل إلى وفد واحد في الجولة الثامنة"، مضيفاً "ما نسعى إليه هو وفد معارض واحد وليس موحد".

وأوضح دليقان أنّ "اللقاءات على المستوى التقني في لوزان وجنيف ساهمت في تقريب المواقف لكنها ما زالت قليلة ونحن بحاجة لبعض الوقت للتوصل إلى التوافقات".

واعتبر دليقان أنّ "الظرف الدولي ساهم في التقريب بين الوفود المعارضة".

يذكر أن الوفود المعارضة (الرياض، موسكو والقاهرة) ولأول مرة خلال المحادثات في جنيف تعقد اجتماعات شبه يومية فيما بينها لتنسيق الرؤى وتوحيد المواقف.