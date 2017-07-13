نصر الموصل أضعف "داعش" في سوريا وسيسهل القضاء عليه هناك

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير خلال مؤتمر صحفي: "الموصل ثان أكبر مدن العراق والتي عادت لحضن الوطن بعد أن سيطرت عليها "داعش" في عام 2014، إن القضاء على "داعش" في الموصل كانت ضربة قوية للتنظيم وكسرت شوكته".

وتابع قائلاً: "إن نصرنا في الموصل أضعف كثيراً "داعش" في سوريا وسيسهل كثيراً من القضاء عليه هناك".

وأكد السفير قائلاً "التحالف الدولي كان له دور مهم في عمليات تحرير الموصل من خلال دعم الحكومة العراقية وجهدنا سيكون مستمر في القتال ضد داعش".