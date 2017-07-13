"أنصار الله" يقصفون تجمعاً لقوات الرئيس هادي في تعز بصاروخ محلي

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة تعز لـ"سبوتنيك": إن الحوثيين أطلقوا اليوم الخميس، صاروخاً محلي الصنع قصير المدى من طراز "زلزال2"، يبلغ مداه 15 كيلو متراً على تجمع للجيش اليمني شرق منطقة يختل شمال مديرية المخا الساحلية.

ووفقاَ للمصدر، فإن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف قوات الرئيس هادي جراء القصف الصاروخي، وأن المدفعية أعطبت آلية للجيش اليمني شرق منطقة يختل بالمخا.

فيما قصف طيران التحالف بغارة منطقة العمري في مديرية ذوباب التابعة لتعز.