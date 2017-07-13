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18:56 13 يوليو/ تموز 2017
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    قطر

    (بالفيديو) وضع صورة أمير قطر على سيارته ونال جزاءه على الحدود مع السعودية

    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
    العالم العربي
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    111610

    بدأت قصة مواطن عماني من منفذ أبو سمرة القطري الحدودي مع السعودية، عندما رغب كمقيم في قطر السفر بسيارته التي تحمل لوحة عمانية إلى بلده لتجديد رخصة السيارة، وخرج عبر منفذ أبو سمرة القطري باتجاه الحدود السعودية، بهدف المرور عبر منفذ "سلوى" بسيارته.

    الدوحة، قطر
    © Sputnik. Abdulkader Hajj
    تكدس آلاف السيارات على الحدود السعودية القطرية (فيديو)
    عند ذلك، منعت السلطات السعودية هذا المواطن العماني، من دخول أراضيها في طريقه للعودة لبلاده، والسبب في ذلك هو صورة وضعها على سيارته لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

    وتفاجئ الموطن العُماني بأن السلطات السعودية منعته من الدخول بسيارته والمرور عبر منفذ سلوى، فقط لكونه وضع عليها ملصقاً مؤيداً لقطر.

    وكان هذا العُماني قد قطع أكثر من 100 كيلومتر بسيارته، ليعود بعدها خائباً، وسجَّل فيديو يستغرب فيه تعامل السلطات السعودية معه بطريقة غير لائقة وكأنه مجرم، على حد تعبيره.

    وتساءل في مقطع الفيديو الذي سجَّله بعد الحادثة: "ما المشكلة أن أضع صورة الشيخ تميم على السيارة؟"، موضحاً أنه طلب من الأمن العبور حتى لا تفرض عليه غرامة، إلا أن الضابط قال له: "عندنا أوامر، ارجع قطر"، على حد قوله هو.

    يشار إلى تعرَّض عدد من المواطنين العمانيين الذين أرادوا القدوم إلى قطر عبر منفذ "الغويفات" الإماراتي السعودي للتعبير عن رفضهم لحصار قطر، منذ بداية الأزمة الخليجية، لمواقف مشابهة، حيث تم منعهم من قبل السلطات السعودية من المرور إلى قطر.عماني يشكو تعامل #حرس_الحدود السعودي معه لوضعه صورة #تميم_المجد على سيارته pic.twitter.com/lwVsjuS4WJ

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأزمة الخليجية, أزمة قطر, الأزمة الخليجية, مقاطعة قطر, سلطنة عمان, قطر, الخليج العربي, المملكة العربية السعودية
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