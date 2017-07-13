نتنياهو يتوعد كل من يمس سيادة إسرائيل على الحدود الشمالية أو الجنوبية

القدس — سبوتنيك. وأضاف نتنياهو في كلمة ألقاها خلال المراسم التذكارية التي أقيمت في جبل هرتزل إحياء لذكرى الجنود الذين قتلوا ابان عملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة صيف عام 2014، "الهدوء سيقابله الهدوء، ولكن من يرفع يده علينا سيواجه رداً حازماً وقوياً. أعداءنا يعلمون ذلك. أما أعداءنا في قطاع غزة فهم أدرى بذلك سبعة أضعاف ".

وأعلن نتنياهو عن التزام الحكومة الإسرائيلية باسترداد جثماني الجنديين أورون شاؤول وهادار غولدين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة بالإضافة الى مواطنين إسرائيليين دخلا قطاع غزة بمحض إرادتهما ولا زالا محتجزين داخلها، مشيراً إلى أن هناك تحركاً بخصوص هذا الملف في الآونة الأخيرة.